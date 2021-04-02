«Какой раритет обнаружил»: Александр Жулин разместил редкое фото с первой женой

Снимок был сделан во время их с супругой профессиональной карьеры.

Серебряный и бронзовый призер Олимпиад в танцах на льду Александр Жулин в Instagram разместил редкое фото, на котором он запечатлен со своей первой женой фигуристкой Майей Усовой. Именно с ней он выиграл две медали на олимпийских играх, а также становился чемпионом мира и Европы. На снимке звезды находятся в танце во время одного из выступлений.

«Какой раритет обнаружил. А вы храните памятные вещи?»

Александр Жулин

«Мощно, сильно и красиво», «Любимая пара. Это было недавно. Это было давно», «Очень красивая пара. Жаль, что вам так и не удалось выиграть Олимпиаду», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин и Майя Усова сыграли свадьбу в 1986 году. Вместе они были всего несколько лет до начала 90-х годов. Детей в этом союзе не появилось, так как звезды буквально не уходили со льда, постоянно выступая на соревнованиях. Позже Жулин женился на другой фигуристке Татьяне Навке. Она подарила ему дочь Сашу. Брак распался в 2010 году.

Сегодня Александр Жулин женат на молодой фигуристке Наталье Михайловой. Она младше мужа на 23 года. У них в браке уже родились две дочери.

Смотрите также: