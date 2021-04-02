Солнцев опубликовал архивный кадр с Пугачевой, расположившейся на огромной кровати

Примадонна, как всегда, хороша собой и прекрасно выглядит.

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram опубликовал архивный кадр, на котором запечатлена Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Звезда на снимке удобно устроилась на большой шикарной белой кровати и улыбается неизвестному фотографу. Фото, судя по всему, сделано, как минимум, 20 лет назад.

«Доброе утро!» — подписал кадр Рустам Солнцев. «Какая она все-таки красавица», «Галкин, видимо, где-то с соской в кроватке», «Какая славная наша Примадонна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева сейчас проживает в замке в деревне Грязь со своим пятым мужем юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. У них подрастают двое замечательных детей – Гарри и Лиза Галкины. Примадонна в последнее время стало достаточно часто появляться на различных светских тусовках и праздничных мероприятиях. Ранее в пандемию она практически не покидала территорию своего замка, боясь заразиться коронавирусом.

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