«Ах, эти божественные ножки!»: Каменских в коротенькой юбке блеснула упругим телом

Украинская певица, как считают ее фанаты, вполне могла бы предстать в образе Хюррем султан.

Настя Каменских — девушка безусловно яркая и запоминающаяся. Певица обладает не только сильным вокалом, но и привлекательной внешностью. Поклонники украинской дивы считают, что она могла бы составить конкуренцию Мерьем Узерли, если бы кастинг в сериал «Великолепный век» проходил у нас. Фанаты уверены, что из возлюбленной рэпера Потапа получилась бы замечательная Хюррем султан.

На свежем пляжном снимке поп-дива предстала в коротенькой юбочке в горошек и топике поверх лифа от бикини. При этом артистка блеснула тонкой талией и шикарными бесконечными ножками. Поклонники певицы пришли в восторг от ее идеальной фигуры.

«Ах, эти божественные ножки!», «Могла бы сыграть фаворитку Сулеймана», «Если бы кастинг проходил у нас было бы круто видеть ее в образе Хюррем султан», «Такая изящная фигурка», «Статная, осанка царственная!», «Ну как в вас не влюбиться», «Все идеально», «Вроде она и не стройняшка, но как все гармонично», «Надоели эти инстадивы! Хотим вот такую красоту, природную», «Само очарование», «Шикарная!» — написали фолловеры.

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