Поцелуй от любимого: 35-летняя Боярская без следа макияжа на лице позировала с красавцем-мужем

Елизавета Боярская не скрывает, что ей очень повезло со второй половинкой. От Максима Матвеева актриса родила двоих детей — у пары пока появлялись только мальчики. Старший Андрей учится в школе в Санкт-Петербурге. Звездные родители мальчика переехали туда, решив обосноваться в Северной столице. Младший Григорий пока еще слишком мал. Заботиться о сыновьях актрисе помогает муж, с главной ролью — отца он справляется просто великолепно. Об этом не раз говорила сама Боярская.

На одном из памятных снимков Лиза предстала в объятиях мужа. Актриса нежно прильнула к возлюбленному, а Максим подарил ей трогательный поцелуй. Чем и вызвал лучезарную улыбку жены. Боярская при этом позировала без следа макияжа на лице, показав свою природную красоту.

«Какие же они славные ребятки!!», «Внешне даже чем-то похожи, говорят такие пары очень крепкие!!», «Лизочка так и светится от счастья», «Ох уж эта любовь!!», «Красивые оба, такие милаши», «Теперь нужна дочка!», «Пацаны в семье есть, нужна доча!», «Славные», «Залюбовались вами», — пишут фолловеры.

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