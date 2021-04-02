«Парашют, который не раскрылся»: 43-летняя Климова в бикини не впечатлила публику

Екатерина Климова привыкла получать только положительные отзывы как о своей творческой актерской карьере в театра и кино, так и в отношении внешности. О ней актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» заботится с особым усердием. Экс-возлюбленная Гелы Месхи посещает бассейн, не забывает о силовых тренировках и кардионагрузках, правильно питается и старается не переедать.

Ее пикантные снимки в белье и в купальниках чаще всего вызывают у поклонников трепет и волну хвалебных комплиментов. Однако подписчики все-таки нашли к чему придраться, когда на одной из фанатских страничек актрисы в Instagram появилось ее памятное летнее фото в бикини. Поклонники подметили, что такой фасон купальника звезде просто не подошел. Ее кожа казалось неестественно бледной на фото бежевой ткани, а сама фигура — полноватой.

«Татуировка на бедре явно не красит», «Фасон купальника вам не подходит», «А что это за странные складки в области бедер?!», «Как будто великоват купальник, ткань лишняя», «Не идет вам, нужно бюстье для груди», «Вы очень стройная, но этот купальник абсолютно не ваш», «Как парашют, который не раскрылся», «Несуразный купальник, снимите и сожгите его!», «Визуально смотритесь полнее, чем есть на самом деле», «Слишком бледный оттенок для вашей кожи», — написали фолловеры.

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