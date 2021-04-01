Модница с бантами и в костюме: Лера Кудрявцева сводила подросшую дочку в парк развлечений

Телеведущая покаталась на аттракционах. Она вспомнила, что такое детство и сняла на камеру перлы наследницы.

Лера Кудрявцева давно стала мамой. Еще в 19 лет она родила первенца — сына Жана. Теперь он уже большой и имеет свою семью. В 2018 году парень подарил маме внука Льва. Примечательно, что в том же году телеведущая снова стала мамой. Она родила дочку Марию от нынешнего мужа Игоря Макарова. Блондинка не скрывает, что ей было страшно, но теперь она с радостью заботится о малышке.

Не так давно Лера в третий раз побывала в больнице в этом году. Из-за стресса ей стало плохо на работе, поэтому она попала в реанимацию. Однако врачи провели обследование и отпустили звезду домой. Сначала девушке пришлось завершить съемки, а потом она побыла с семьей. Накануне Кудрявцева показала, как подросла ее дочка. Мария теперь сама моет посуду. Она встает на стульчик и намывает свою тарелку тряпкой под струей воды.

Не дождавшись выходных, которые обычно у Леры загружены работой, она сводила малышку в парк аттракционов. Там недавно была с семьей Татьяна Навка. Малышку по такому случаю телеведущая облачилась в яркий спортивный костюм, словно усыпанный конфетти. На голове девочки были два хвостика с бантами. Она держала в руках светящийся воздушный шарик.

«Сфотографируй мой шарик», — попросила Мария.

Потом Кудрявцева показала ей комнату принцессы и погуляла с ней по разным уголкам парка. Девушка даже прокатилась с наследницей на детском аттракционе. В завершении вечера она запечатлела перлы дочки на камеру.

«Он к нам не идет», — возмутилась малышка. «А ты позови его», — отметила телеведущая. «Буратино!» — закричала Маша. «Нет, надо: Бу-ра-ти-но», — пояснила Лера.

Девочка продолжила звать персонажа из мультфильма. Поклонники пришли в восторг от маленькой дочки звезды. Многие отметили, что девочка растет очень харизматичной, а также стильной, как мама.

Смотрите также: