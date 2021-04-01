«Не было сильного плеча»: Настя Ивлеева рассказала, почему благодарит судьбу за детство без отца

Популярный блогер Настя Ивлеева объяснила, почему выросла «пацанкой». По ее словам, это связано с отсутствием отца в ее жизни. Бойцовские качества, которые позволили простой девочке из Петербурга выбиться в мир шоу-бизнеса, Анастасия воспитывала в себе сама, также к этому приложила руку улица.

«Я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча. Не было человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта, смотреть на него и понимать, что так правильно. Все мои привычки и мужские черты характера взяты от моих молодых людей, тупо даже до манеры вождения автомобиля. Я училась у своих молодых людей, потому что отца у меня не было и нет до сих пор», — откровенно рассказала Настя в подкасте Эльдара Джарахова.

Она подчеркнула, что полноценная семья важна для ребенка, так как родители являют собой пример для детей. С малых лет девушка привыкла решать вопросы самостоятельно и на личном опыте познавала, что правильно, а что — нет.

В 30 лет она уже не считает это проблемой. Настя не ищет своего отца и не мечтает о душевном разговоре с ним. Его отсутствие в своей жизни она воспринимает даже с благодарностью, потому как получила возможность сама себя воспитать.

«У меня не было сильного человека в жизни. Моя мама, которую я очень сильно люблю, — это женщина, которая беспокоилась о том, чтобы у нас с братом было, что есть. На нее возлагалась огромная миссия. Моя миссия была защищать эту семью. Я и это делала всеми силами. И этот феномен, этот человек, который когда-то отказался от меня, он дал мне возможность быть той, кто я есть сейчас. И если бы он был в моей жизни, пришел бы туда со своими правилами и пытался меня воспитать, у меня бы не получилось сделать то, что я имею сейчас».

В конце своего монолога девушка подчеркнула, что ее нынешние силы и возможности гораздо более ценны для нее, чем некий отец. Свою историю она сравнила с жизненной ситуацией Дани Милохина и адресовала этот опыт всем людям, которые растут в неполных семьях.

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