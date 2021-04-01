Ничего не получал: принц Гарри ответил на вопросы о своем наследстве

Прабабушка принца Гарри оставила ему многомиллионное состояние, коллекцию картин Моне и особняк. Такие новости накануне опубликовали все мировые таблоиды. СМИ писали, что общая сумма наследства составляет порядка 19 миллионов долларов, а воспользоваться им герцог Сассекский мог только по достижению 30-летия.

Официальный представитель принца опроверг эту информацию. Гарри не получал никакие средства, унаследованные от прабабушки. Об этом пишет Express. Кроме того, во время интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, Гарри говорил, что у него осталась только часть наследства принцессы Дианы. По словам принца, чтобы обеспечить себе независимость, супругам пришлось заключить контракт с Netflix.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри устроился на две работы в крупные американские компании.

Смотрите также: