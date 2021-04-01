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Шутки без маски: Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет

Королева Великобритании прогулялась в наряде цвета свежей травы.

Шутки без маски: Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II впервые вышла в свет после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Откровения герцогов Сассекских вышли в эфир американского ТВ 7 марта.

Для прогулки она выбрала пальто цвета свежей травы, в тон ему подобрала шляпу с искусственными цветами. Королева посетила Мемориал Военно-воздушных сил в Лондоне. Daily Mail пишет, что Елизавета II была в приподнятом настроении, шутила и не использовала маску, хотя находилась рядом с другими людьми. Интервью внука и его жены комментировать не стала.

Это первый ее выход в свет в наступившем году. Последний раз она появлялась на публике в декабре 2020 года. Напомним, что зимой королева получила вакцину от коронавируса. Вместе с ней привился и 99-летний принц Филипп.

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