Шутки без маски: Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет

Елизавета II впервые вышла в свет после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Откровения герцогов Сассекских вышли в эфир американского ТВ 7 марта.

Для прогулки она выбрала пальто цвета свежей травы, в тон ему подобрала шляпу с искусственными цветами. Королева посетила Мемориал Военно-воздушных сил в Лондоне. Daily Mail пишет, что Елизавета II была в приподнятом настроении, шутила и не использовала маску, хотя находилась рядом с другими людьми. Интервью внука и его жены комментировать не стала.

Это первый ее выход в свет в наступившем году. Последний раз она появлялась на публике в декабре 2020 года. Напомним, что зимой королева получила вакцину от коронавируса. Вместе с ней привился и 99-летний принц Филипп.

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