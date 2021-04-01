Стильная малышка: Нюша запечатлела двухлетнюю дочку в плюшевой куртке кремового цвета

Певица провела день с наследницей, покатав малышку на аттракционах. При этом девушка похвасталась модным монохромным образом малышки.

Анна Шурочкина, больше известная как Нюша, давно завоевала любовь публики. Певица в прошлом году отметила 30-летие. Однако она по-прежнему остается активной, задорной и эффектной исполнительницей. Она не боится экспериментировать со стилем. За время самоизоляции артистка не только записала трек с Егором Кридом, но и подружилась со многими тиктокерами. Несмотря на свою занятость, она не забывает про семью.

На днях Нюша провела день со своей дочкой Симбой. Малышка быстро растет. Певица с ранних лет облачает наследницу в модные наряды. Они часто предстают в одинаковых платьях на публике. Поклонники уверены, что девочка вырастет настоящей модницей, как и ее звездная мама. На этот раз артистка облачила кроху в плюшевую куртку с капюшоном с ушками медведя. Она выдержала наряд в одном цвете, подобрав трикотажные штаны и шапку в тон.

«Симбуля считывает мамино настроение», — отметила звезда.

Они катались на детских аттракционах. Если девочка была в восторге, то сама Нюша признавалась, что для нее это больше испытание. В итоге Симба три раза прокатилась с мамой на карусели. На этот раз сама певица была в розовом аутфите. С приходом весны она все чаще выбирает яркие наряды. К слову, кремовый, бежевый и молочные цвета актуальны в этом сезоне.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали комплиментами именно Симбу:

«Моднее мамы», «Такая вся мягкая и плюшевая», «Вот куколка», «Не ребенок, а прелесть», «Наглядеться сложно», «Мимика отца».

Смотрите также: