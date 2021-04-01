Нино Нинидзе в джинсах и горчичном пальто вышла на красную дорожку с Максимом Виторганом

Максим Виторган шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. У них подрастает сын Платон, но ради ребенка они не стали сохранять брак. Телеведущая полюбила режиссера Константина Богомолова и сыграла с ним свадьбу вскоре после развода. А вот Виторган стал встречаться с молодой актрисой Нино Нинидзе. Сначала они скрывали свой роман, но теперь уже смело вместе выходят в свет и ездят в совместный отпуск.

Не так давно Максим отдохнул с возлюбленной в Африке, а потом они побывали на Мальдивах. Примечательно, что у Нино есть сын от прошлых отношений, поэтому она умеет находить подход к детям. Актер часто берет с собой в поездки младшего наследника. А на днях пара вместе провела вечер без детей. Виторган отправился на премьеру фильма «Уроки фарси». На красной дорожке артист позировал с Нино.

Сам актер редко облачается в костюм. На этот раз он предпочел джинсы, водолазку каштанового цвета и пальто. В одном стиле с ним оделась и Нинидзе. Девушка тоже выбрала джинсы, джемпер в полоску и пальто горчичного цвета.

«Слухи о фильме ходили уже год, с прошлогоднего берлинского фестиваля. И вот он добрался до проката. Как и почему получилось так, что не этот фильм был выдвинут от России на «Оскар»? Вопрос риторический. Идите и смотрите обязательно», — поделился Максим.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что успели по ним соскучиться. Тем более, что Виторган не часто появляется на публике с возлюбленной:

«Очень похожи друг на друга», «Вот это пара», «Красивые, очень гармоничная пара», «Какие хорошие».

Напомним, что Максим Виторган трижды состоял в браке. По всей видимости, поэтому он не торопится снова играть свадьбу. При этом скоро ему исполнится 49 лет.

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