Александра Ребенок вспомнила, как играла любовные сцены на пятом месяце беременности

В скором времени на канале «Россия 1» должен выйти сериал «Обитель», в котором актриса Александра Ребенок сыграла сурового, но страстного следователя НКВД. Выход картины существенно затянулся. Артистка уже успела родить второго ребенка, а когда проект только стартовал, она была еще беременна первым.

С интересным положением и данным сериалом у женщины связана забавная и одновременно неприятная история. В одном из интервью Александра рассказала, что на пробы она пришла на пятом месяце. Ее сразу нарядили в форму 20-х годов и поставили играть с Сергеем Безруковым и Евгением Ткачуком. Причем постановка была пропитана обостренным чувством и даже в некоторой степени животной страстью.

«И вот мне нужно на пробах играть сцену страстного разговора с Сергеем Безруковым — начальником лагеря. А вторую сцену с Женей Ткачуком, заключенным. Я его допрашиваю, и в конце тоже случается страсть, — рассказала Ребенок изданию 7days. — Представьте картину: актриса на пятом месяце беременности должна сыграть любовные сцены с двумя мужчинами. (Смеется.) Я очень благодарна своим партнерам, что они с уважение отнеслись к моему положению, безо всяких комментариев и шуточек».

Пробы прошли хорошо, но дальше актрису ждал неприятный сюрприз. Она родила, а через год узнала от подруги, что съемки сериала уже стартовали. Александра подумала, что ее не взяли на роль из-за малыша на руках. А еще она убедилась в существовании мифа о том, что женщины после родов меняются. Звезда добилась встречи с режиссером, после чего ее все-таки пригласили в актерский состав проекта. Позже постановщик Александр Велединский признался ей, что действительно рассматривал других актрис на это место, а ее боялся пригласить из-за мужского страха, что женщина после родов становится другой.

К его облегчению, родив ребенка, актриса не только не изменилась, но и стала даже больше подходить для роли в сериале. Оба посмеялись над этой ситуацией, но Александре пришлось констатировать, что в ее профессии беременную артистку «списывают со счетов» не на год, а на два из-за этого нелепого стереотипа.

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