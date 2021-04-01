Целое состояние: Мишель Серова вышла в свет в аксессуарах на восемь миллионов рублей

Дочь музыканта Александра Серова Мишель появилась в столичном кинотеатре «Октябрь» на премьере драмы «Уроки Фарси» в модных аксессуарах на восемь миллионов рублей. Как отметила байер Ольга Головина, которая более десяти лет работает в индустрии моды, исполнительница выглядит очень богато и, безусловно, постаралась произвести впечатление на собравшихся гостей.

«На Мишель часы Rolex — их цена около 4,5 миллионов, браслет Cartier — 3 млн. Сумка Channel стоит 200 тысяч рублей, сапоги Isabel Marant — 100 тысяч. Пальто может быть от любого бренда, это модель универсальная». Ольга Головина

По словам Мишель Серовой, во время пандемии у ее отца была мысль распродать свой автопарк. В гараже у него есть очень дорогие машины и мотоциклы. Впрочем, спасли семью корпоративы. В итоге все раритетные автомобили на месте.

Напомним, что Мишель Серова в прошлом году родила дочь Мию. Она практически перестала выходить в свет после этого радостного события в жизни ее семьи, сообщает «Комсомольская правда».

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