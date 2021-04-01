Без макияжа и с рыжими волосами: Нур Феттахоглу поделилась свежим селфи без прикрас

Нур Феттахоглу поделилась с подписчиками свежим селфи, представ перед поклонниками без макияжа. Вне съемочного процесса партнерша Халита Эргенча старается не пользоваться косметикой. Ко всему прочему у актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» теперь рыжие волосы. А ведь это была визитная карточка экранной соперницы Нур — Мерьем Узерли.

«Наша любимая Махидевран султан!», «Не узнать! Стала рыжей как Хюррем», «Сериалу столько лет, а она даже не изменилась», «Самая достойная актриса», «Красавица-турчанка», «Выглядит восхитительно и без макияжа», «Вот что значит естественная красота», — пишут фолловеры.

В сериале «Великолепный век» у героини Нур Феттахоглу были темные волосы с шоколадным отливом. Сейчас же актриса может похвастаться медовыми локонами. Как и ее партнерши по съемкам, она решила сменить имидж после окончания «Великолепного века». Также, к слову, поступила и исполнительница роли Хюррем. Мерьем Узерли успела побывать блондинкой, шатенкой, после чего снова вернулась к более естественному оттенку — русым волосам.

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