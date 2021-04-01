Невероятно преобразилась: какой красоткой стала бывшая жена Цекало после развода с мужем

Певица Вера Брежнева в сторис Instagram поделилась фотографией, на которой она запечатлена со своей сестрой Викторией Галушкой, бывшей женой продюсера Александра Цекало. Надо признать, что Виктория, которая почти не светится в соцсетях, за последние три года невероятно преобразилась. Из обычной домохозяйки она превратилась в настоящую красотку, от которой сложно отвести глаз.

Отметим, что Виктория и Вера сейчас отдыхают в Арабских Эмиратах. Вместе с Брежневой в отпуск отправились ее дочери Соня и Сара. Родственницы много времени на курорте проводят в ресторанах.

На снимке две красавицы-сестрички сидят за столиком в ресторане. Они обе в черных нарядах. На Вере Галушке можно увидеть платье на тоненьких бретельках с открытой спиной и вырезами по бокам. Раньше подобное она не надевала, потому что у девушки был лишний вес. Его она маскировала под просторными и закрытыми нарядами.

Напомним, что Вера Галушка и Александр Цекало расстались в 2018 году. Продюсер вскоре женился на художнице Дарине Эрвин, которая младше его на 30 лет. Виктория Галушка скрывает свое семейное положение. Известно, что Цекало помогает их общим детям.

Смотрите также: