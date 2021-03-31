«Вот это поздравление! От души»: Королева в бюстгальтере позволила Винокуру прижаться щекой к ее груди

Украинская дива восхитила пленительной красотой не только именитого юмориста, но и своих многочисленных поклонников.

Наташа Королева лишила верных почитателей дара речи, опубликовав в Instagram весьма и весьма пикантный снимок. На фото украинская дива позировала с Владимиром Винокуром. При этом певица предстала в кофточке с внушительным декольте, «случайно» засветив бюстгальтер и наливные прелести шикарного тела. Ко всему прочему, Наташа позволила именитому юмористу прижаться щекой к выдающемуся бюсту. О таком поздравлении, как считают поклонники, каждый мужчина, будь он артистом или простым обывателем, может только мечтать.

31 марта Владимир Винокур отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. И, как говорят фанаты юмориста, порох в пороховницах у него еще есть.

«Натаныч! С днюхой!!» — скромно поздравила именинника Королева. «Вот это поздравление! От души», «Не хватает только Николаева», «А Тарзан не взревновал?!», «Наташа, просто шикарная тут», «Бомбическая фотка», «Вот это я понимаю, широта души!!», «Шикарные формы, а талия стройная какая!!» — восхитились певицей фолловеры.

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