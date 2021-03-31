«Опа, пошли, пошли!»: Арсений Шульгин запечатлел крохотную дочку в боди с Бемби

В прошлом году младший сын Валерии, Арсений Шульгин, сыграл свадьбу. Теперь 22-летний парень счастлив в браке со своей избранницей Лианой. А в новогоднюю ночь у них родилась дочка Селин. Пара подарила первую внучку певице. Молодой бизнесмен сам содержит жену и ребенка. Несмотря на свою занятость, он старается помогать супруге заботиться о наследнице. А не так давно Арсений увез семью в Дубай.

Вот уже почти месяц Шульгин наслаждается жаркой погодой в Арабских Эмиратах. Регулярно к нему приезжают Валерия и Иосиф Пригожин, которые только рады побыть с малышкой Селин. Сын артистки не только отдыхает, но и работает дистанционно. Вечерами пара видится с друзьями и устраивает прогулки по побережью. 31 марта Арсений ранним утром побыл с дочкой. Он запечатлел ее в кроватке. Малышка была облачена в боди с принтом в виде Бемби.

Девочка, которой скоро исполнится три месяца, пыталась перевернуться на животик. Папа решил ей в этом помочь.

«Опа, пошли, пошли! Полетели, полетели! Помогаем, помогаем», — произнес он.

А вот позже супруги отправились в торговый центр. Арсений решил подстричься, а его жена — пополнить гардероб.

«Будние дни мамочки. Всегда вместе», — похвасталась она.

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