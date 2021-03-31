«Мы думаем, что фамилия Степана – Бублик»: Жигунов запечатлел жену с домашним любимцем

Актер Сергей Жигунов в Instagram опубликовал снимок своей жены Виктории, которая, как он ранее рассказывал, после свадьбы взяла его фамилию. На фотографии супруга запечатлена с домашним любимцем на руках — собачкой по имени Степан.

«Мы думаем, что фамилия Степана – Бублик». Сергей Жигунов

«Взгляд и шевелюра больше на Белова похожи», «Ну Бублик так Бублик, раз с его стороны возражений нет», «Какое милое получилось фото. Счастья вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит до свадьбы тщательно скрывали свой роман от поклонников и прессы. Девушку еще называют точной копией актрисы Анастасии Заворотнюк, с которой актер снимался вместе в сериале «Моя прекрасная няня». Надо признать, что у двух красавиц действительно есть некоторое сходство.

Смотрите также: