«Мне мил колокольчик-бубенчик»: 52-летняя Бондарчук поразила изгибами фигуры в бикини на море

Модель выглядит словно двадцатилетняя девочка и, судя по всему, знает какой-то секрет вечной молодости.

Модель Светлана Бондарчук в Instagram порадовала своих поклонников очередной красивой фотографией. На снимке она запечатлена в бикини на море. При этом поражает, как выглядит 52-летняя бывшая жена режиссера Федора Бондарчука. У нее нет ни грамма лишнего веса. Она выглядит словно какая-то двадцатилетняя девочка с картинки.

«Мне ландышей надо в апреле. Я в мае топчу их ногой. Что шепчешь в ответ еле-еле?» «Во имя твое, дорогой!» «Мне мил колокольчик-бубенчик. Его я пребуду слугой», — привела модель строчки из знаменитого стихотворения «Счастье» поэтессы Марины Цветаевой. «Вот это да!» «Невероятно красивая женщина», «Светлана, вы просто неотразимы!» — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в прошлом году в жизни Светланы Бондарчук состоялось радостное событие. Она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, с которым сейчас счастлива.

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