«А вы видите разницу?»: Алена Косторная показала своего красавчика-брата

Фигуристка опубликовала два снимка, которые были сделаны с разницей в три года.

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в Instagram поделилась фотографиями со своим младшим братом. Одна из них была сделана в 2018 году, а вторая — в нынешнем. Надо отметить, что и Косторная, и ее брат заметно подросли за прошедшие три года. Близкий родственник звезды российского фигурного катания растет настоящим красавчиком.

«Из 2018-го в 2021-й. А вы видите разницу?» Алена Косторная

«Как приятно видеть тебя и членов твоей семьи. Настоящие красавчики», «Вы так с братом похожи. И глаза у вас одинаковые, и улыбка, и зубы. И даже роста вы с ним уже почти одного», «Братик у вас настоящий красавчик. Сколько же он в будущем дамских сердец разобьет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Косторная не выступала на прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию. Она была лишь запасной в сборной России. Не так давно фигуристка приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

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