Проблемные соседи: дома рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри выставляют на продажу

Меган Маркл и принц Гарри уехали в США, отказавшись от королевских обязанностей, в прошлом году. Летом они купили особняк в Монтесито, близ Санта-Барбары. Стоимость дома с 9 спальнями и 16 ванными комнатами герцогам Сассекским обошлась в 14 миллионов долларов. Однако, спустя всего полгода, их соседи начали выставлять свои дома на продажу. Об этом пишет TMZ.com.

Съехать подальше от соседей уже решили: актер Роб Лоу, популярная телеведущая Эллен Дедженерис и актриса Кэрол Бернетт. Причина их решения проста: американским звездам надоели постоянные толпы фанатов и туристов, которые буквально заполонили ранее тихий и спокойный район.

больше по теме Еще одна должность: принц Гарри устроился на вторую работу Ему доверили работу в составе комиссии по борьбе с дезинформацией.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри получил наследство от прабабушки в размере 19 миллионов долларов. В эту сумму входят поместье в Лондоне, коллекция картин Моне и внушительная часть наличных средств.

Смотрите также: