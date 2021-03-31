Младшее поколение семьи Пугачевой: двойняшки Лиза и Гарри повеселились в компании внучки Примадонны

Клавдия Земцова — дочка певицы Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова — с помпой отпраздновала свой день рождения. 30 марта внучке примадонны отечественного шоу-бизнеса исполнилось девять лет. По этому случаю артистка закатила для именинницы вечеринку, на которой отметились ее друзья. Поздравить Клаву с днем рождения пришла и Алла Борисовна. С собой Примадонна привела семилетних двойняшек Гарри и Лизу. На свежих кадрах младшее поколении семьи Пугачевой позировало во всей красе.

Так, Гарри облачился в брючный костюм с лампасами, его сестренка Лиза, которая приходится имениннице тетушкой, позировала в белоснежном шифоновом платье с цветочным принтом и алых туфельках, в дополнении к белым плотным колготкам. А Клавдия примерила небесно-голубое платье принцессы и тиару.

К слову, двойняшки Гарри и Лиза очень дружны с внучкой Аллы Борисовны. Примечательно, что Клавдия приходится им племянницей, однако девочка чуть старше детей Примадонны. В этом году малыши оканчивают первый класс. Они бегло говорят на французском, увлекаются музыкой и еще до школы научились писать, считать и читать. А вот к смартфонам Пугачева двойняшек долго не подпускала. Певица говорила, что всю информацию дети должны черпать из семьи, пока они не подрастут.

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