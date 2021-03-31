19 миллионов долларов: принц Гарри получил наследство

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США. Спустя полгода герцоги Сассекские заключили многомиллионный контракт с Netflix на производство документальных фильмов, чем обеспечили себе финансовое благополучие. Но, как выяснилось, у принца были еще немалые средства, доставшиеся в наследство от прабабушки.

The Sun пишет, что Елизавета Боуз-Лайнон – мама королевы Елизаветы II завещала Гарри поместье, коллекцию картин Моне и деньги. Общая сумма наследства, которая является компенсацией за престол, составила 19 миллионов долларов США. По условиям завещания, всем этим Гарри мог воспользоваться только после своего 30-летия.

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Напомним, по приезду в США Сассекские купили собственный дом в Монтесито за 14 миллионов долларов. А на днях стало известно, что принц Гарри устроился на работу, причем сразу в две американские компании.

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