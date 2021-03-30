Семейный вечер: Кудрявцева запечатлела, как дочка в платье с леопардовым принтом резвится на батуте

После выписки из больницы телеведущая не сразу смогла провести время с мужем и наследницей.

Лера Кудрявцева начала год с того, что заболела коронавирусом. Ей пришлось отменить поездку в Дубай с семьей. Не успела она вылечиться, как сломала крестец. И даже на этом череда проблем не прекратилась. Не так давно телеведущая попала в реанимацию. Ей стало плохо на работе. Врачи обследовали 49-летнюю блондинку и не нашли серьезных проблем со здоровьем. На девушке сказался стресс и переживания.

На днях Леру выписали из больницы. Ей рекомендовали покой, но она поспешила на работу. Два дня подряд телеведущая ездила на съемки. Однако в понедельник, 30 марта, она смогла провести время с семьей. Вечером блондинка повезда двухлетнюю дочку Марию в торговый центр. В машине Кудрявцева запечатлелась с наследницей. Они предстали в дутых пуховиках.

Потом звезда повела малышку в детскую игровую комнату. Ее сопровождал муж Игорь Макаров. Девочка радостно бежала, обогнав маму и папу. Она была в платье молочного цвета с леопардовым принтом. Образ дополняли коготки в тон.

«Родители сидят, а дочь — играет», — констатировала факт Лера.

Она сняла на камеру, как Маша резвится на батуте. Девочка энергично прыгала. Поклонники восхитились маленькой дочкой телеведущей. Многие считают, что она растет настоящей красавицей, как мама. Примечательно, что на этот раз малышка была одета в одной цветовой гамме с отцом. А вот Кудрявцева предпочла облачиться в джемпер в красную полоску.

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