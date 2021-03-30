«Hello, блонди!»: Агата Муцениеце предстала с новым цветом волос

Агата Муцениеце в прошлом году пережила развод с Павлом Прилучным. Девушка сама приняла решение о расставании с актером, но потом звезда сериала «Мажор» выставил ее из дома с детьми во время ссоры. После этого актриса была раздосадована. Однако вскоре ей стали поступать предложения о работе, что помогло ей ободриться. Уже через несколько месяцев она так похорошела, что поклонники стали осыпать ее комплиментами.

Как известно, Агата обладает веселым нравом. Она всегда легко соглашалась на эксперименты. Пока девушка жила с Прилучным, то часто красила волосы и делала новые стрижки. Не так давно она нарастила волосы и сделала светлые пряди. Актриса признавалась, что превратилась «в чику» только ради одного проекта. Потом Муцениеце подстриглась и снова стала брюнеткой. Однако с наступлением весны она снова решилась на преображение.

«Запомните меня брюнеткой», — попросила звезда в соцсети.

Поклонники не стали переживать, так как уже видели ее разной в сериале «Закрытая школа». Спустя несколько часов, проведенных в салоне красоты, артистка поделилась результатом. Она предстала со светлыми локонами медового оттенка. Менять прическу Агата не стала.

«Момент истины. Вот так у меня было. Готовы? Ну как вам? Hello блонди!» — сказала звезда.

Довольная актриса поехала домой на своей машине. Она наслаждалась хорошей погодой и слушала музыку. А поклонники стали обсуждать ее цвет волос. Многие посчитали, что с таким оттенком она стала выглядеть женственнее и мягче.

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