«Слишком замечательный человек»: Боярский с теплом вспомнил Гурченко в годовщину ее смерти

Артисты дружили много лет, несмотря на слухи об их тайном романе.

30 марта отечественные зрители вспоминают культовую актрису Людмилу Гурченко, которая скончалась ровно 10 лет назад. Вместе с миллионами обожателей, добрым словом артистку вспоминает и ее коллега Михаил Боярский. Вместе они снялись в фильме-сказке «Мама» 1976 года и затем много лет дружили. И хотя Людмила Марковна разбила не одно мужское сердце, главный мушкетер советского кино помнит о ней только хорошее.

«Она слишком замечательный человек. Мне повезло, что я довольно долго был связан с ней творческими узами. О ней у меня только самые светлые воспоминания», — прокомментировал Боярский ФАН.

Напомним, ранее он рассказывал, что Гурченко очень не хватало семьи, и успешная карьера не смогла заменить актрисе любовь близких людей.

Людмила Гурченко умерла в 2011 году, в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти она попала в больницу со сломанной ногой.

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