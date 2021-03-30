Трапеза в замке: Алла Пугачева запечатлела младшую дочь в гороховом платье за завтраком

Алла Пугачева сняла на видео завтрак со своей младшей дочкой Лизой Галкиной, облаченной в черное платье в белый горох. На утреннем столе девочки в замке оказалась обычная каша. Своих восьмилетних детей Примадонна предпочитает кормить простой, но при этом полезной пищей.

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А вот само течение трапезы назвать обычным довольно сложно. В этой семье закона «когда я ем, я глух и нем» явно не существует.

«Лиза, покажи мне девочку какую-нибудь из Instagram», — попросила наследницу народная артистка.

Малышка не стала упрямиться и тут же комично и очень артистично изобразила типичных блогерш с их нарочито-кокетливым поведением и заученными фразами.

«Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня!» — сказала Лиза, глядя в камеру.

Алла Борисовна заметила, что не хочет видеть в будущем свою дочь в подобном образе.

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