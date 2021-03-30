«Данечка спрятался за букетом»: дочь Арнтгольц показала, как ее мама выглядела на пятом месяце беременности

Дочь актеров Ивана Жидкова и Татьяны Арнтгольц, Маша, в Instagram разместила архивный кадр, который был сделан в сентябре прошлого года. Тогда девочке исполнилось 11 лет, а ее мама находилась уже на пятом месяце беременности от актера Марка Богатырева. На фотографии также можно увидеть ее отца и сына Жидкова от модели Лилии Соловьевой, Степу. Актриса, надо отметить, на кадре ловко скрывает свой животик за букетом цветов.

«Это мы на мой день рождения все вместе. Мама, папа, Степа, Даня и я. Данечка спрятался за букетом. P.S. Улыбнулась я, конечно, знатно». Маша Жидкова

«Душевная фотография. И подпись к ней», «Какие вы все красивые», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в феврале нынешнего года Татьяна Арнтгольц родила сына Данилу своему нынешнему мужу, актеру Марку Богатыреву. При этом она скрывала от широкой общественности свое интересное положение. Добавим, что с Иваном Жидковым Татьяна Арнтгольц была вместе с 2009 по 2013 год.

Смотрите также: