Вражда в сериале, дружба в жизни: Сельма Эргеч показала памятное фото с Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу

Все три актрисы снимались в «Великолепном веке». На архивном кадре исполнительница роли Хюррем султан предстала в образе яркой блондинки.

На одной из фан-страничек турецкого сериала «Великолепный век» появился памятный снимок, который ранее в личном профиле публиковала Сельма Эргеч. В кадре сама актриса в компании Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли запечатлены в одном из баров. При этом исполнительница роли Хюррем султан предстала в образе яркой блондинки.

Снимок был сделан уже после того, как Мерьем покинула съемочную площадку «Великолепного века», а возрастную Хюррем сыграла Вахиде Гердюм. Ведь в сериале Узерли оставалась обладательницей рыжих волос. Сама актриса в интервью говорила о том, что мечтала перекраситься, когда закончатся съемки. Что она собственно и сделала.

Примечательно, что актеры проекта с легкостью подружись. Больше всего Мерьем общалась с Озаном Гювеном (Рустем паша), им даже приписывали бурный роман. Поддерживала связь Узерли и с другими актрисами: Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч. А ведь по сценарию, Мерьем враждовала с Нур. Точнее не ладили их персонажи — Махидевран султан и Хюррем султан. Позже, опять же по задумке сценаристов, у возлюбленной султана Сулеймана испортились отношения и с его сестрой Хатидже султан. Ее как раз сыграла Сельма Эргеч.

Однако в жизни между ними никаких ссор и размолвок не было. На радость поклонникам сериала «Великолепный век» Сельма Эргеч время от времени публикует снимки с другими актерами, давая понять, что все они дружны. Часто исполнительница роли Хатидже султан видится и с Джансу Дере (персиянка Фирузе хатун). Они стали близкими подругами, как и с Селен Озтюрк (Гюльфем султан).

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