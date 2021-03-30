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«Почти все в сборе. Одна где-то затерялась»: Панин показал своих красавиц-дочек от разных женщин

Фотография была сделана во время отдыха в Ялте в 2017 году.

«Почти все в сборе. Одна где-то затерялась»: Панин показал своих красавиц-дочек от разных женщин
Алексей Панин. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Панин в Instagram поделился фотографией с тремя своими наследницами от разных женщин. На снимке можно увидеть его всем известную дочь Нюсю от Юлии Юдинцевой. Как известно, ранее он воевал с бывшей любимой девушкой, чтобы наследница жила с ним. Сейчас Нюся вместе с отцом проживает в Испании.

Алексей Панин с дочками
Алексей Панин с дочками. Фото: nstagram.com/actor_ap/

Также на фотографии его дочь Мария от гинеколога Татьяны Савиной. Девочке сейчас девять лет. Такого же возраста и третья дочь Панина от Ольги Маруженко. Ребенка зовут София.

«Ялта-2017. Почти все в сборе. Одна где-то затерялась».

Алексей Панин

Напомним, что недавно в разговоре с певицей Лолитой Милявской Алексей Панин сделал сенсационное признание. Оказывается, у него есть еще одна дочь. При этом малышка до сих пор не знает, кто ее настоящий отец. Актер и мать его ребенка приняли решение не рассказывать об этом девочке. Известно, что четвертая дочь Панина живет с матерью и отчимом.

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