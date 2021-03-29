«Добавила градуса»: Ани Лорак в силуэтном платье-трубе подчеркнула пышный бюст без лифчика

Ани Лорак не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью. Певица в скором времени отметит 43-летие. Однако она выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц и может похвастаться точеной фигурой. Как известно, у нее подрастает дочка София, которой уже девять лет. Со своим мужем артистка развелась два года назад. После этого поклонники заметили, что звезда постройнела и похорошела.

Лорак вскоре после развода стала встречаться с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но их уже длительное время не видели вместе. В прошлом году певица отдыхала в Греции с дочкой и близким другом Филиппом Киркоровым. Потом она вернулась к работе, выпустив новый клип. Теперь артистка гастролирует. На днях она приехала в Киев, где успела погулять по городу и отметиться в модных весенних образах.

А вечером 29 марта Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) решила пошопиться. Она заглянула в бутик, где ей приглянулось платье-труда кремового цвета. Наряд по фигуре длины до щиколотки подчеркнул каждый изгиб ее тела и пышные груди, так как артистка была без лифчика. Лорак позировала без макияжа, собрав волосы в небрежный пучок.

«Берем?» — спросила она фанатов.

Поклонники посчитали наряд не очень удачным. при этом многие восхитились красотой певицы и ее фигурой. «Ох, Каролина, вы богиня», «Вам все идет», «Без лифчика прям добавила градуса», «Какая роскошная», «Длина не ваша, но вы прекрасны», «Какая фигурка», — стали писать пользователи Сети.

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