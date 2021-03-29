«Бессовестно красивая»: Юлия Ковальчук обнажила загорелые прелести фигуры в белом бикини

Еще недавно певицу критиковали за пикантные фото. Однако это не остановило девушку, которая решила позагорать у еще прохладного испанского побережья.

Юлия Ковальчук в свое время выступала в составе группы «Блестящие». Потом девушка стала строить сольную карьеру. Она уже длительное время счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они вместе построили особняк в Подмосковье, а также приобрели виллу у моря в Испании. Супруги растят дочку Амелию. Девочке уже три года, но поклонники ее не видели, так как родители прячут наследницу.

Еще зимой Ковальчук с семьей уехала в Испанию, где теперь ждет наступления лета. В свои 38 лет она обладает стройной фигурой, но не так давно пользователи Сети ее раскритиковали за пикантное фото. Хейтеры заявили, что маме не предстало щеголять в одних трусах. Однако певица с ними не согласилась. Более того, она ждет возможности, когда сможет купаться в море. Накануне Юлия намочила ноги в ободряющих волнах.

А потом артистка решила позагорать у побережья, хоть на улице и было всего +17 градусов. Она покрасовалась на камеру в белоснежном бикини в тонкую полоску. Жена Чумакова похвасталась точеными формами. Она засветила тонкую талию и пышный бюст.

«Теперь я официально почти „морж“. +17 на улице», — написала звезда.

Поклонники снова разделились на два лагеря. Одни одарили девушку комплиментами, а другие — подвергли ее критике. «Как прекрасно, когда все так красиво!», «Как разошлась то», «Бабка, а все туда же», «Стройняшка и красотка», «Очень красивая», «Невероятно женственная , восхитительная, секси герл», «Бессовестно красивая», — прокомментировали кадры подписчики.

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