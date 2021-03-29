Тревожный симптом: родная сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы со здоровьем

Родная сестра Жанны Фриске пожаловалась на свое здоровье. Наталья — младше Жанны и как две капли воды похожа на умершую артистку.

Многие поклонники певицы перенесли свою любовь и обожание на нее, после трагедии с артисткой. Они регулярно напоминают Наталье, что она должна жить за себя и сестру.

Надо ли говорить, что любые проблемы со здоровьем у Натальи Фриске являются поводом для волнения многотысячной армии фанатов. На этот раз они встревожены не на шутку.

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Недавно девушка поделилась с поклонниками, что уже давно страдает от спинной боли. К ней добавляются проблемы с коленями, что доставляет определенный дискомфорт.

Если проблемы с коленями Фриске связывает с плоскостопием, то онемение пальцев на руке — объяснить не может.

По ее словам, пару раз в месяц у нее бледнеет и теряет чувствительность средний палец на одной руке.

Она полагает, что причиной может стать обычное защемление, но врачи призывают ее не торопиться, ведь подобное явление может указывать на целый букет диагнозов.

Наталья Фриске намерена вплотную заняться здоровьем, сделать МРТ и посетить мануального терапевта, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее семья Жанны Фриске выставила на аукцион вещи из гардероба артистки. Например, знаменитое золотое платье, в котором певица появилась на одной из музыкальных премий, оценено в 100 тысяч рублей.

Родные Фриске уверяют, что все деньги пойдут на помощь больным детям, сообщает Пятый канал.

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