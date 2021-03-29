«Вызывает зависть»: дочка Брежневой продемонстрировала округлые бедра в мини-бикини в Дубае

Вера Брежнева не так давно отметила 39-летие. Она по-прежнему может похвастаться роскошной фигурой и моложавым видом. Красоту певицы унаследовала ее дочка от первого брака Соня. Она давно живет и учится в США, но старается несколько раз в год видеться со знаменитой родительницей. Накануне наследница звезды приехала в Арабские Эмираты. Там 30 марта она отметит свой день рождения.

больше по теме Весеннее преображение: Вера Брежнева предстала на селфи с афрокудрями Многие поклонники даже не узнали певицу на фото.

А пока 19-летняя Соня наслаждается отдыхом. Она успела погулять по городу и увидеть знаменитый торговый центр «Дубай Молл». А также девушка заглянула на пляж возле своего отеля. Она успела позагорать в мини-бикини. Раньше дочка артистки обладала пышными формами, но теперь похвасталась точеной фигурой. Она показала стройные ноги и округлые бедра, сидя на камне. При этом блондинка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как Соня похожа на свою маму. Многие также отметили, что она заметно похорошела.

«Такая интересная, вся в родинках», «Красотка! Такая взрослая уже! Как ты на маму похожа!», «Вызывает зависть», «Затмила даже мамулю красотой», «Прям куколка», «Такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Брежневой также есть младшая дочка Сара. Она еще учится в школе, поэтому больше времени проводит с мамой. В последнее время певица признается, что мечтает родить еще двоих детей от нынешнего мужа Константина Меладзе.

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