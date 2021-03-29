Возлюбленный подарил Леди Гаге огромную корзину цветов

28 марта популярная американская певица и актриса Леди Гага отметила день рождения. В 2021 году звезде исполнилось 35 лет.

Напомним, сама она сейчас находится в Италии, на съемках фильма «Гуччи», а в условиях пандемии это значит, что артистка разлучена со своей семьей. Даже когда недавно у нее похитили собак, она не смогла экстренно вернуться в Лос-Анджелес и переживала из-за произошедшего, сидя в Риме.

Но возлюбленный звезды (а по совместительству и ее агент) Кристиан Карино, с которым певица была помолвлена еще в 2017 году, нашел способ, как поздравить свою невесту, несмотря на расстояние. Мужчина прислал артистке огромную корзину с цветами — такую большую, что именинница не смогла даже объять ее руками.

Конечно же, Леди Гага поспешила похвастаться подарком в Instagram, выложив довольное фото.

«Я люблю тебя, дорогой! — подписала снимок она. — Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками, это все, что мне нужно».

Поклонники певицы принялись поздравлять ее под этим постом, называя «королевой».

Напомним, что свадьба артистки могла состояться еще несколько лет назад, но была отложена из-за состояния ее здоровья и невероятной занятости. С момента помолвки прошло уже почти четыре года, а пара так и не скрепила себя узами брака. А потом еще была неприятная история с Брэдли Купером.

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