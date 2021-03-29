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Самый сексуальный: принц Уильям возглавил новый рейтинг среди лысых мужчин

Будущий король Великобритании обошел в списке Майка Тайсона и Джейсона Стэтхэма.

Самый сексуальный: принц Уильям возглавил новый рейтинг среди лысых мужчин
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принц Уильям получил новый статус. 38-летнего герцога Кембриджского назвали самым сексуальным среди лысых мужчин в мире. Об этом пишет The Sun.

На страницах изданий и блогов, который были найдены Google, его называли самым сексуальным мужчиной более 17 миллионов раз. Второе место в этом рейтинге занял боксер Майк Тайсон. У него более 8 миллионов упоминаний. И третьим стал актер Джейсон Стэтхэм, которого называли самым сексуальным более 7 миллионов. Также в число сексуальных лысых мужчин попали актеры Дуэйн Джонсон, Брюс Уиллис, Стэнли Туччи, Вин Дизель, Джон Траволта, боксер Флойд Мэйвезер.

Напомним, принц Уильям является вторым в очереди на британский престол после своего отца, принца Чарльза.

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