Надежда на примирение: принцы Гарри и Уильям могут помириться при встрече

На протяжении года между родными братьями Уильямом и Гарри натянутые отношения. Герцог Кембриджский все еще зол на Гарри из-за того, что он решил отказаться от королевских обязанностей. Масла в огонь добавило недавнее интервью Сассекских Опре Уинфри. Но, как считает королевский автор Анна Пастернак, братья могут помириться при встрече. Об этом пишет Fox News.

Летом этого года будет открыт памятник принцессе Диане. 1 июля ей исполнилось бы 60 лет. Проектом Гарри и Уильям занималась с 2017 года, поэтому пропустить такую важную церемонию герцог Сассекский просто не может. В Лондоне ожидают его приезд именно к этой дате.

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Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году в Париже. К тому моменту она была в разводе с принцем Чарльзом.

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