Подвеска и печенье: памятные презенты к юбилею Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой юбилей 21 апреля. Ей исполнится 95 лет. К этой дате готовятся не только члены королевской семьи. Ранее стало известно, что монетный двор выпустил особую монету номиналом в пять фунтов стерлингов. Теперь же Royal Collection Trust (Коллекция произведений искусства и драгоценностей, которую основала Елизавета II в 1987 году) подготовила несколько сувениров.

В числе памятных презентов – кружка, подвеска в виде корги – любимой породы собак королевы, полотенце и банка печенья. К слову, цены на все это самые разные. Например, подвеска стоит 23 доллара (порядка 1700 рублей), а печенье, как оно выглядит, можно посмотреть здесь, – 15 долларов (около 1200 рублей). Об этом пишет People.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II, посоветовавшись с правительством Великобритании, решила отметить тожественный парад по случаю своего дня рождения из-за эпидемиологической ситуации.

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