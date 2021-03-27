«Она его увела!»: Вебер уединилась с Тимати на вечеринке в Дубае

Удивлению участниц «Холостяка» не было предела.

Тимати отлично проводит время в Дубае с участницами восьмого сезона шоу «Холостяк». После свидания с Дарьей Погодаевой рэпер устроил девушкам вечеринку у бассейна.

— Тимур, а тебе какие романтические сюрпризы делали твои девушки? – поинтересовались девушки у холостяка.

— А никакие, — неожиданно ответил музыкант. – Я, наверное, сам бы не позволил. Я – мужчина и привык все планировать сам.

Пока девушки удивлялись ответу Тимати, модель Мария Вебер подошла к холостяку, взяла его за руку и быстро увела от всех в сторону. Удивлению участниц не было предела.

— Вы это видели? Пока мы тут болтаем – она его увела! – недоумевали оставшиеся в стороне красотки.

А в это время Вебер попросила Тимати устроить ему свидание, несмотря на то, что тот не любит подобные сюрпризы.

— Ты мне позволишь нарушить правила? – скромно поинтересовалась модель у рэпера.

— Конечно, — отметил Тимати.

Напомним, Тимати стал новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ. За его сердце борются 10 красавиц-моделей.

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