Тимати назвал две причины, которые кардинально изменили его как человека

И Анастасия Решетова тут не при чем!

На ТНТ показали третью серию популярного шоу «Холостяк». На этот раз рэпер Тимати привез претенденток на его сердце в Объединенные Арабские Эмираты и поселил в шикарной вилле.

На первое свидание с холостяком отправилась модель Дарья Погодаева. У девушки в тот день был день рождения и Тимати посчитал, что она как никто другой заслуживает право первой розы в Дубае.

Первым делом музыкант исполнил заветную мечту Погодаевой – они вместе прыгнули с парашютом. Затем молодые люди отправились в японский ресторан, где разоткровенничались за бокалом красного.

— Я за последние годы кардинально изменился, — поделился Тимати с Дарьей. – Есть две причины, которые повлияли на это – дети и серфинг.

Смотрите также: