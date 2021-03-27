Море ряженых и гармошки: в Сети появился уникальный кадр со съемок сериала «Сваты-7»

Когда точно продолжится работа над легендарной картиной на данный момент не знают даже сами актеры.

На фанатской страничке в Instagram актрисы Татьяны Кравченко появился уникальный кадр со съемок седьмой части сериала «Сваты». На снимке можно увидеть главных действующих лиц – актеров Федора Добронравова и актрису Татьяну Кравченко. При этом их окружает большая группа ряженых людей, у некоторых из которых в руках гармошки.

Отметим, что снимок был сделан в Белоруссии в прошлом году. Именно в этой стране отсняли часть седьмых «Сватов», однако затем в дело вмешались непредвиденные обстоятельства. Актеры должны были появиться на съемочной площадке в мае, но уже в марте стало ясно, что это нереально. Началась пандемия.

«Ждем новый сезон. В скором времени он должен выйти», «Когда же уже будут сняты седьмые «Сваты»? Все никак не дождемся», «Обожаем ваш сериал. Просто фильм на века», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что нынешним летом работа над «Сватами-7», скорее всего, будет продолжена. Режиссеры не планируют снимать восьмую часть. Нынешняя станет с большей долей вероятности последней.

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