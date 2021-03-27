«Даже не прикрылась»: Яна Кошкина в коротком платье засветила прелести фигуры

Яна Кошкина почти шесть лет назад стала появляться в разных сериалах. Она появилась в ситкоме «ЧОП», а потом снялась в комедии «Одноклассники». Однако известность ей принесло участие в «Голосе», где она спела, чтобы заявить о себе. Тогда девушка стала ведущей шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Девушка с выдающейся внешностью сразу обрела тысячи поклонников. Теперь только около миллиона фанатов следят за ней в Instagram.

Теперь Яна регулярно получает предложения о работе. Она подружилась со многими звездами, включая Агату Муцениеце и Любовь Успенскую. Артистка знает, как подчеркнуть свою красоту. Так как ей постоянно приходится выходить в свет, с наступлением весны она пополнила свой гардероб обновками. Накануне Кошкина похвасталась новым нарядом. Она покрасовалась на камеру в коротком шелковом платье на запах.

Девушка дополнила образ туфлями на шпильке. Она кружилась и кокетливо смеялась, демонстрируя не только лук, но и фигуру. Яна засветила стройные ноги и рельефными подтянутые бедра.

«Всем желаю отличных выходных! А я на съемках. Не могу не похвастаться моим новым платьишком», — написала звезда.

Ей удалось привлечь внимание мужчин. Многие были очарованы ее красотой. «Кокетка. Конечно, идет. Так всегда заразительно смеетесь», «Вам идет это платье», «Кисунь, ты прекрасна», «Даже не прикрылась! Соблазнительница», «Какой вид!», «Ох, хороша», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: