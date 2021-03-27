Лиза Галкина в ярко-красном купальнике и белой плавательной шапочке позировала у бассейна

Девочка уже несколько лет занимается этим видом спорта.

Дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза предстала на архивной фотографии в Instagram в ярко-красном купальнике и белой плавательной шапочке около бассейна. Снимок появился на фанатской страничке девочки в Instagram. Отметим, что на заднем плане можно увидеть наставницу дочери звезд.

«Лиза шикарна во всех своих нарядах, а в купальнике просто прелесть», «Наша красавица. Невероятно прелестный ребенок», «Лиза. Желаем тебе побить все мировые рекорды и стать олимпийской чемпионкой по плаванию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что кроме плавания Лиза Галкина делает успехи и в других сферах. К примеру, девочка к семи годам прекрасно выучила французский язык. Она вместе с братиком Гарри изучает его с педагогом, который приходит в дом к знаменитостям.

Добавим, что живет Лиза вместе с родителями и братиком в замке в деревне Грязь. Отец ребенка построил величественное сооружение несколько лет назад. Там, кстати, имеется свой большой бассейн.

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