«Твоя богиня Волочкова»: известная балерина поздравила Никиту Джигурду с 60-летием

Звезды дружат уже 20 лет и гордятся этой связью.

27 марта свой день рождения отмечает эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда. В 2021 году ему исполняется 60 лет.

Артист, который недавно повторно женился на спортсменке Марине Анисиной, принимает поздравления с юбилеем, и, конечно же, его просто обязана была поздравить давняя подруга Анастасия Волочкова.

«Нашей дружбе 20 лет, — написала известная балерина в Instagram. — Дорогой Никита, я желаю тебе истинных благ, радости, творческого вдохновения, любви и преданных людей в окружении. Дорожу тобой! Ты настоящий мужчина, умеющий защищать честь и достоинство женщины».

45-летняя танцовщица закончила поздравление словами: «Любящая тебя твоя богиня Волочкова». Известно, что Джигурда сам ее так называет. Из-за этого благоговения перед балериной Никите часто приписывали роман с Анастасией, но они оба всегда подчеркивают, что являются просто друзьями.

В недавнем интервью артист признался, что обычно его супруга звонит Волочковой и договаривается о том, как звездная парочка будет «шалить». А потом у Джигурды появляются откровенные фотосессии с балериной, или происходят другие выходки, обсуждаемые потом в прессе. Но все это не более чем троллинг и игра на публику.

Смотрите также: