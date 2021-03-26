Неуместное проявление: принц Альберт высказался по поводу интервью Меган и Гарри

Большое интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри надело много шума. В эфир американского канала CBS оно вышло 7 марта и до сих является одним из самых обсуждаемых в прессе. Напомним, что экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме, а герцог Сассексий признался, что решил увезти семью из Лондона так как боялся повторения истории принцессы Дианы. В итоге Елизавета II пообещала провести расследование во дворце, а принц Уильям заявил, что в их семье расизма нет.

Свои мнения по итогам двухчасовой беседы герцогов выказали многие публичные люди. Не остался в стороне и принц Монако Альберт. Как пишет People, монарх считает, что такое проявление супругов было неуместным. По его словам, некоторые темы интервью Сассекским нужно было обсуждать в семье, а не выносить на публику.

Напомним, что во время интервью Меган и Гарри рассекретили пол ребенка, появление на свет которого ждут в начале лета. Это будет девочка.

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