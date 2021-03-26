«Алла побеждает всегда и всех!»: Арина Шарапова публично восхитилась женой Максима Галкина

Телеведущая прокомментировала статью, которая появилась в одном из изданий.

Телеведущая Арина Шарапова в Instagram отреагировала на статью, которая ранее появилась в одном из изданий светской хроники. В материале была размещена фотография, на которой можно увидеть примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву и Шарапову на общем снимке.

Заголовок новости, что называется, не оставлял шансов Шараповой. «Стройнее и моложе: Пугачева в пестром платье затмила 59-летнюю Шарапову».

«Я рада этой статье. Горжусь любимой и самой крутой в мире Аллой Пугачевой. Алла побеждает всегда и всех! Я — фанатка. Ну да. Не очень получилось, но худею». Арина Шарапова

Напомним, что Арине Шараповой сейчас 59 лет. Алла Пугачева в апреле отметит уже свой 72-й день рождения.

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