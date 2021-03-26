Брюнет с широкой улыбкой: как выглядит внук Маргариты Тереховой и приемный сын Митяя из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился кадр, на котором запечатлен актер Николай Добрынин и его приемный сын Михаил. Подростка он воспитывал до шестнадцати лет. Это сын его второй жены Анны Тереховой, дочери «Миледи» Маргариты Тереховой. В свое время Николай Добрынин усыновил Михаила. Надо отметить, что молодой человек вырос настоящим красавцем.

«Николай Добрынин с сыном», — подписали кадр фанаты. «Очень любим вас. Вы — красавцы», «Мой любимый герой в «Сватах». Благослови бог эту семью», «Это его приемный сын в предыдущем браке с Анной Тереховой. Но для мальчика он стал настоящим отцом и не прекратились самые душевные отношения даже после развода», — заметили в комментариях пользователи.

Николай Добрынин прославился по роли Митяя в сериале «Сваты». В седьмой части проекта он также будет задействован. Примерный выхода на экраны ленты — конец 2021 года.

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