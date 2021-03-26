Улыбается, но глаза очень грустные: дочка Юлии Началовой позировала на снимках из «Артека»

На фанатской страничке дочери покойной певицы Юлии Началовой Веры Алдониной появились красивые фотографии с девочкой. Они были сделаны в лагере «Артек» в конце лета 2019 года. На кадрах Вера Алдонина присутствует на различных культурных мероприятиях. В том числе можно увидеть ее с микрофоном на сцене. Она старается улыбаться, хотя видно, что у нее достаточно грустные глаза.

«Артек – 2019», — кратко подписали фанаты снимки с девочкой.

«Такая девочка хорошая. Пусть у нее все сложится в этой жизни», «Желаю ей счастья. Но видно, что глазки у Веры очень грустные», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать девочки ушла из жизни в том же 2019 году. Юлия Началова, которой было всего 38 лет, поздно обратилась за помощью к врачам. У нее очень стремительно развивался сепсис. Вера живет с бабушкой и дедушкой. И при этом часто видится с отцом футболистом Евгением Алдониным.

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