«Так трудно одеться?»: Каменских «забыла» про штаны и нарвалась на хейт поклонников

Анастасия Каменских порадовала поклонников свежим снимком в Instagram, запечатлевшись в своей спальне. При этом поп-дива позировала в домашней пижаме, «забыв», по мнению фанатов, надеть штаны. Этот снимок, безусловно, понравился мужской части подписчиков певицы. Однако нашлись и те, кто сочный кадр раскритиковал. Так, возлюбленной рэпера Потапа указали на то, что она дразнит поклонников излишне провокационными снимками. И посоветовали Насте быть скромнее.

Припомнили фанаты и еще одно соблазнительное фото певицы, на котором она предстала в мини-юбке и лифе от купальника. Каменских позировала сидя на качелях. При этом украинская дива засветила упругие бедра и тонкую талию.

«Кругом один соблазн», «Где скромность-то потеряла?!», «Лишь бы оголяться!!», «Так трудно одеться?!», «Ой-ой! Инстакурочки уже тут как тут! Завидуйте молча!!», «Что вы понимаете?! Она шикарная», «Трусики-то надела?!», «Очаровашка», «Чего только не пишут и все из зависти», «Слюна, не капай!» — написали фолловеры.

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