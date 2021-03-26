«Кажется, что весна пришла»: девушка Василия Рыбина впечатлила выдающимися формами

Девушка Василия Рыбина, единственного сына музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, Дарья Алябьева в Instagram блеснула своими выдающимися формами. На кадрах она позирует с телефоном в руке. При этом можно увидеть ее прекрасную грудь, скрывающуюся под черным бюстгальтером.

«Кажется, что весна пришла. Сегодня наконец-то бегала на улице, а не в зале. Насыщение кислородом и пользу от этого никто не отменял». Дарья Алябьева

Как отметила Дарья Алябьева, она наслаждается, когда у нее на улице горят щеки. Также она испытала ощущение гордости, что утром смогла подняться с кровати и пошла тренироваться, хотя вполне могла бы поспать. Как отметила девушка Василия Рыбина, у каждого человека свои победы в этой жизни.

больше по теме Сын-красавчик Рыбина и Сенчуковой похвастался своим татуированным телом в русской бане Вместе со своей девушкой Дарьей Алябьевой Василий проводит время на отдыхе.

Напомним, что Дарья Алябьева и Василий Рыбин начали встречаться еще в школе. При этом по каким-то причинам они предпочитают жить на протяжении уже долгих лет гражданским браком.

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